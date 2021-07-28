Щоб фігура не здавалася важкою: стиліст навчила, як підібрати джинси дівчатам plus size

Як підібрати джинси дівчатам плюс сайз

"Яблучко"

У типу фігури яблуко яскраво виражена область животика, часто обсяг також зосереджений в області спини і плечей, при цьому, у них майже завжди стрункі ноги.

Така модель врівноважить нижню частину тіла (фото: instagram.com/vami.ideas)

Рекомендую придивитися до джинсів mom, які компенсують недолік обсягу в стегнах і врівноважать нижню частину тіла.

Якщо ж ви хочете зробити акцент на струнких ногах, придивіться до джинсів skinny, але складайте образ з подовженими верхами з легким оверсайз-ефектом.

Акцент на струнких ногах (фото: instagram.com/vami.ideas)

Верхній тип фігури

Рекомендую додати обсяг в області стегон за рахунок актуальних джинс slouchy і balloon, при цьому, обов'язково акцентуйте зону талії. Також добре сядуть джинси mom.

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Акцентуйте зону талії (фото: instagram.com/vami.ideas)

Нижній тип фігури

Цьому типу фігури, з яскраво вираженим об'ємом стегон і великою різницею з талією, рекомендую спробувати джинси палаццо і джинси-бойфренди з досить вільним кроєм в області стегон.

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Експериментуйте і відштовхуєтеся від своїх відчуттів (фото: instagram.com/vami.ideas)

Візуально ми приховуємо обсяг стегон, а щоб фігура не здавалася важкою, вибирайте верх з приталеним силуетом вільного прилягання.

"Пісочний годинник"

Можна носити практично всі моделі джинсів, однак, у "годиннику" плюс сайз необхідно розуміти зони корекції. Якщо ніжки повні - виключаємо skinny, замінивши їх на mom або boyfriend. Якщо є обсяг в області нижньої частини живота, виключаємо slouchy і balloon.

Верхньому типові та "пісочному годиннику" ідеально - кльош (фото: instagram.com/vami.ideas)