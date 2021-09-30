Від форми до кольору: стиліст показала топ-3 наймодніших пуховика на зиму

Тепло, комфортно, стильно, затишно - пуховики вже давно стали улюбленим зимовим предметом гардеробу в наших широтах.
Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram показала, який пуховик вибрати в 2021 році: колір, форма, довжина.
Актуальні на сьогоднішній день моделі пуховиків - як базові, класичні, так і більш свіжі, трендові, варіанти.
Бомбери - тепло і красиво, два в одному! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Почнемо з кольору: в цьому сезоні бежево-пастельна палітра - для любителів класики, а ось для тих, хто шукає щось яскравіше, - яскраві пуховики "вирви-очі" все ще доречні.
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Але найактуальнішими будуть "пудрові" кольори: світло-сірий, пастельно-рожевий, ліловий, блакитний, зелений.
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Який пуховик купити на зиму: маса варіантів (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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