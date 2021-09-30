От формы до цвета: стилист показала топ-3 самых модных пуховика на зиму

Тепло, комфортно, стильно, уютно - пуховики уже давно стали любимым зимним предметом гардероба в наших широтах.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram показала, какой пуховик выбрать в 2021 году: цвет, форма, длина.
Актуальные на сегодняшний день модели пуховиков - как базовые, классические, так и более свежие, трендовые, варианты.
Бомберы - тепло и красиво, два в одном! (фото: instagram.com/hoskelsa)
Начнем с цвета: в этом сезоне бежево-пастельная палитра - для любителей классики, а вот для тех, кто ищет что-то поярче, - яркие пуховики "вырви-глаз" все еще уместны.
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Но самыми актуальными будут "пудровые" цвета: светло-серый, пастельно-розовый, лиловый, голубой, зеленый.
Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью
Какой пуховик купить на зиму: масса вариантов (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
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