Фуксія і всі відтінки зеленого: стиліст розповіла, як правильно носити кольорові сумки восени

Яскраві кольорові сумки не втрачають популярність. У цьому сезоні в тренді: свіжі відтінки зеленого, яскрава фуксія, соковиті відтінки блакитної води, сонця і життєрадісний помаранчевий.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Соня Горчакова.
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Колір круто працює з ахроматом або на нейтральних бежевих і сірих. І тут знову рекомендація: насичений колір сумки ідеально підійде до чорного, трохи розбілений колір - до білого, а приглушений до сірого і приглушеним відтінкам бежевого.
Як вбудувати яскраву сумку в образ (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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