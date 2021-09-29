Фуксия и все оттенки зеленого: стилист рассказала, как правильно носить цветные сумки осенью

Яркие цветные сумки не теряют популярность. В этом сезоне в тренде: свежие оттенки зеленого, яркую фуксию, сочные оттенки лазурный воды, солнца и жизнерадостный оранжевый.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Соня Горчакова.
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Цвет круто работает с ахроматом или на нейтральных бежевых и серых. И здесь опять рекомендация - насыщенный цвет сумки идеально подойдет к черному, чуть разбеленный цвет - к белому, а приглушенный к серому и приглушенным оттенкам бежевого.
Как встроить яркую сумку в образ (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)
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