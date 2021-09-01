RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Головний колір сезону: стиліст показала, який відтінок зеленого носити цієї осені

Автор: Тетяна Турчанікова

Любительки зеленого кольору, який був мегапопулярним все літо, не турбуйтеся! Зелений нікуди не подівся з настанням осені - і увійшов в топ найактуальніших кольорів цього сезону.

Головне - обрати потрібний відтінок спектра! А далі вже можна використовувати зелений як в тотал-луках, так і в якості елементів образу або акцентних аксесуарів.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла стиліст Ольга Стильнодоступно.

Яскраві відтінки змінив насичений зелений (фото: instagram.com/leoniehanne)

Кейп і шкіряний тренч: Андре Тан показав найбільш трендовий верхній одяг на осінь 2021

Як носити зелений колір восени 2021

  • Пальто, сумочка, жилет, бейсболка - як один з елементів лука, який додасть всьому образу свіжості і оптимізму.

  • Спідниця і костюм - доповнюємо синіми колготками або жовтою хусткою на волосся або шию, сумочкою - для яскравого образу.

  • В'язаний костюм, штани актуального крою в зеленому виглядають особливо затишно. Доповнюємо кедами або стильним осіннім взуттям.

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

  • Светр, в'язана сорочка, піджак. Відтінок зеленого не повинен бути занадто яскравим, "вирвиглаз" залишився в літі, на осінь беремо спокійний тон зеленого.

  • Сукня в зеленому кольорі - в'язана і трикотажна - відмінно виглядає з коричневими відтінками і з чорним кольором.

  • Зелений тотал-лук. Якщо светр, спідниця і навіть шкарпетки зеленого кольору, пальто і взуття можна вибрати і іншого відтінку.

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Який відтінок зеленого в тренді восени 2021 (фото: instagram.com/stilnodostupno)

Раніше стиліст назвала сім головних речей на осінь, без яких не обійтися.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі