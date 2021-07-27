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Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

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Вівторок 27 липня 2021 09:07
Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом Ховати білизну або виставляти напоказ? (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Нижня білизна - окремий вид одягу, який часто багато хто носить абсолютно не до місця.

Куди варто нарядитися у мереживне боді, а куди варто вибрати просту і непомітну білизну, щоб вона не визирала і не псувала весь образ, допомогла розібратися стилістика Вамі Айдіас в своєму Instagram.

Запам'ятайте прості, але золоті правила нижньої білизни:

  • обрисів білизни не повинно бути видно,
  • у відкритих топах / майках лямки прибираємо (навіть силіконові),
  • під білі речі носимо тілесну білизну, не білу (а з облягаючими речами - безшовну),
  • відкриті сукні носимо без білизни (якщо не дозволяють груди, значить, доведеться відмовитися від таких варіантів, тому що з виступаючим бюстгальтером образ буде виглядати неохайно і нестильно).

Під майкою ніяких бретелей не повинно бути видно.

Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

Небажаними є навіть моделі і зовсім без бретелей, бо білизну все одно видно.

Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

Сукня, спідниця, комбінація, майка, сарафан - під цим одягом ніякої нижньої білизни не повинно бути видно. Красиві мереживні боді відмінно виглядають в спальні з коханою людиною.

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Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

Особливо - якщо на платті є глибокі вирізи, такі моделі вимагають відмовитися від нижньої білизни, або відмовитися від цієї сукні.

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Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

Під біле носимо тілесну білизну, але не білу, її видно!

Золоті правила: стиліст розповіла, як правильно носити білизну під одягом

Як правильно носити нижню білизну - прості правила (фото: instagram.com/vami.ideas)

Раніше стиліст назвала тренди, що скоро війдуть з моди, вони "не доживуть" до наступного літа.

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