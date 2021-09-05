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Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

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Неділя 05 вересня 2021 12:16
Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь Незвичайна зачіска змінює весь лук (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Новий сезон - -нова стрижка! Ну, або хоча б нова укладка, згодні? Цієї осені стилісти закликають включати свою фантазію і замість "піду з розпущеними" робити красиві хвости і кучері.

Стиліст Ольга Стильно-доступно в своєму Instagram запропонувала топ-5 незвичайних укладок, які точно ще не встигли зробити собі подруги - і у вас є всі шанс виділитися! Звичайно, це далеко не всі актуальні варіанти осені, тож експериментувати і шукати свою іделаьную укладку - тільки вітається!

Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осіньХвіст і коса в цьому сезоні опускається нижче (фото: instagram.com/hoskelsa)

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Топ-5 стильних зачісок на осінь, які виділять вас з натовпу

  • Африканські косички: зручно, яскраво, естетично. Можна також зібрати їх в хвіст внизу - у вигляді низького пучка.

Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

  • Кучері після африканських кісок. Волосся, як у Моніки з гучного серіалу "Паперовий будинок" все ще сняться вам ночами? Тепер ви знаєте, як зробити собі такі ж.

Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

  • Хвіст або пучок з об'ємною резинкою. Саме аксесуар зробить цей самий хвіст або пучок особливим. Аксессуар обирайте шкіряний або з анімалістичним принтом.

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Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

  • Низький кінський хвіст перейняв пальму первентсва у високого хвоста, який так любить сімейство Кардашьян. Особливо вишукано хвіст виглядає, якщо "резинка" буде теж з волосся - імітація, але виглядає на всі сто відсотків!

Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

  • Коса. Але не просто вам якась звичайна коса, а низька коса, зроблена з хвоста, скріплена гумками вгорі і внизу. І зворушливо, і сексуально.

Хвіст з об'ємною гумкою і африканські коси: стиліст показу топ-5 незвичайних зачісок на осінь

Такі зачіски виділять вас з натовпу (фото: instagram.com/stilnodostupno)

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