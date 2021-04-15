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Ідеально на весну: 55-річна Сінді Кроуфорд підкорила стрункою фігурою в джинсовому total look

Автор: Lite

Сінді Кроуфорд взяла участь у новій зйомці. Супермодель 90-х довела, що вона все така ж струнка, а ще - стильна.

Фото і відео зірки, які вона запостила в Instagram, визвали захват серед її фанатів.

Сінді Кроуфорд позує в джинсовому total look. Цей тренд демонструють останнім часом багато знаменитостей, включаючи юну ікону стилю Айріс Лоу. Сінді вибрала класичні темно-сині джинси і трохи іншого відтінку жакет, під який підібрала блакитну футболку і палантин. У такому луці 55-річна Сінді виглядала дуже молодо, оскільки він підкреслив її струнку фігуру і освіжив обличчя.

Сінді Кроуфорд все ще прекрасна (фото: instagram.com/cindycrawford)

До речі, особливо виділилася на загальному тлі саме ця яскрава деталь - шарф кольору фуксії, який Сінді кокетливо накинула на плечі. Що ж, нинішньої весни з її мінливою погодою така річ особливо актуальна!

Модель обожнює стильні образи (відео: instagram.com/cindycrawford)

Нагадаємо, Сінді давно вже випускає власну лінію косметики Meaningful Beauty. Омолоджуючий догляд з цією системою супермодель називає одним з головних секретів своєї краси. Що ж, дивлячись на вічно квітучу знаменитість, охоче віримо, що продукти працюють.

Раніше Сінді показала стильний образ для прогулянки берегом океану.

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Новини України Сінді Кроуфордмодамодельстиль
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