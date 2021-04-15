Идеально на весну: 55-летняя Синди Кроуфорд покорила стройной фигурой в джинсовом total look

Синди Кроуфорд позирует в джинсовом total look. Этот тренд демонстрируют в последнее время многие знаменитости, включая юную икону стиля Айрис Лоу. Синди выбрала классические темно-синие джинсы и немного другого оттенка жакет, под который подобрала голубую футболку и палантин. В таком луке 55-летняя Синди выглядела очень молодо, поскольку он подчеркнул ее стройную фигуру и освежил лицо.

Синди Кроуфорд все еще прекрасна (фото: instagram.com/cindycrawford)

К слову, особенно выделилась на общем фоне именно эта яркая деталь - шарф цвета фуксии, который Синди кокетливо накинула на плечи. Что ж, нынешней весной с ее переменчивой погодой такая вещь особенно актуальна!

Модель обожает стильные образы (видео: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, Синди давно уже выпускает собственную линию косметики Meaningful Beauty. Омолаживающий уход с этой системой супермодель называет одним из главных секретов своей красоты. Что ж, глядя на вечно цветущую знаменитость, охотно верим, что продукты работают.