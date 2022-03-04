Інститут кольору Pantone присвятив два відтінки Україні

Загальносвітова підтримка України зростає, цього разу нашу країну підтримав інститут кольору Pantone.
Компанія розмістила пост у себе в соцмережах.
Інститут виклав кілька зображень, на одному фото cоняшники на тлі блакитного неба і картинку із зображенням прапора України.
До посту не було ніякого підпису, але на прапорі є такі слова:
"Свобода Синій
Активізація Жовтий"
Очевидно, що в компанії таким чином підтримали український визвольний рух від фашистських російських загарбників.
Американська компанія Pantone прогнозує колірні переваги споживачів з 2000 року. Pantone є світовим постачальником колірних систем і технологій для вибору і точного кодування кольорів в різних галузях промисловості, зокрема, в моді.