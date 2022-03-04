Институт цвета Pantone посвятил два оттенка Украине

Общемировая поддержка Украины растет, на этот раз нашу страну поддержал институт цвета Pantone.
Компания разместила пост у себя в соцсетях.
Институт выложил несколько изображений, на одном фото подсолнухи на фоне голубого неба и картинку с изображением флага Украины.
К посту не было никакой подписи, но на флаге есть такие слова:
" Свобода Синий
Активизация Желтый"
Очевидно, что в компании таким образом поддержали украинское освободительное движение от фашистских русских захватчиков.
Американская компания Pantone прогнозирует цветовые предпочтения потребителей с 2000 года. Pantone является всемирным поставщиком цветовых систем и технологий для выбора и точной кодировки цветов в различных отраслях промышленности, в частности, в моде.