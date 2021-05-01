Яка модель застаріла, а яка - хітяра: Андре Тан показав наймодніші спідниці літа 2021

Андре дав докладну інструкцію, як вибрати спідницю на літо, підкресливши, що є моделі базові, які будуть в моді завжди, а є - просто-напросто застарілі, їх потрібно, не шкодуючи, викинути з шафи.

"Яку спідницю вибрати? Застаріло, база і хітяра!",- написав Андре і показав, що є що.

Спідниця міді

Спідниця джинсова

Шкіряна спідниця

Джинсова міні-спідниця

Пліссе-спідниця

Вибирайте хітяру або базову спідницю (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official)