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Яка модель застаріла, а яка - хітяра: Андре Тан показав наймодніші спідниці літа 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Не всі спідниці, які залишилися в шафі з минулих сезонів, як і раніше будуть актуальними влітку 2021.

Про це у своєму Instagram розповів український дизайнер Андре Тан.

Андре дав докладну інструкцію, як вибрати спідницю на літо, підкресливши, що є моделі базові, які будуть в моді завжди, а є - просто-напросто застарілі, їх потрібно, не шкодуючи, викинути з шафи.

"Яку спідницю вибрати? Застаріло, база і хітяра!",- написав Андре і показав, що є що.

Спідниця міді

Спідниця джинсова

Шкіряна спідниця

Джинсова міні-спідниця

Пліссе-спідниця

Вибирайте хітяру або базову спідницю (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official)

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