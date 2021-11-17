Катя Осадча в стильному образі від українського дизайнера зачарувала мережу: дух захоплює

Катя Осадча прийшла на світську подію в образі від українського дизайнера Jean Gritsfeldt. Чорну сукню з об'ємним бантом на спині вартістю 450$ доповнили піджак, головний убір у вигляді тюрбана з великою брошкою посередині і туфлі на підборах.

Телеведуча використовувала фото в розкішному образі, щоб привітати колег з професійним святом.



Катя Осадча в образі від Jean Gritsfeldt (фото: instagram.com/jeangritsfeldt)

"Скоро 20 років, як я прийшла на свою першу роботу на телебаченні, і з тих пір я не втомлююся зізнаватися в любові своїй професії. Це найцікавіша пригода, яка могла трапитися в житті. Телевізійники - це люди, які працюють навіть тоді, коли ніби відпочивають. Це люди, які, дивлячись на щось, відразу перетворюють це в кадр, надихаються всім навколо, втілюють ідеї і створюють тисячі годин телевізійного контенту. Телебачення - величезний світ, який глядачі не бачать, адже в сотні разів більше людей працює за кадром і саме вони створюють все те, що бачить глядач. Вітаю всіх колег з Днем працівника телебачення і радіомовлення і бажаю всім сил і невичерпного натхнення!", - написала вона в пості.

Шанувальники приєдналися до привітань, а також відзначили, що в такому вбранні Катя виглядає "дуже стрункою" і "просто чарівною".