Кайлі Дженнер в леопардовому total look підірвала мережу пружними сідницями і пишними грудьми

Кайлі Дженнер поїхала кататися на лижах, як зазвичай, прихопивши з собою масу незвичайних образів. Новий з них вже з'явився в мережі, просто підірвавши її. Для прогулянки молода мільярдерка наділу облягаючий, немов друга шкіра, комбінезон леопардового забарвлення, з рукавичками на рукавах. Зверху вона одягла об'ємний пуховик йому в тон. Без яскравого макіяжу і бездоганної укладки також не обійшлося.



Кайлі в новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі зробила масу кадрів з усіх боків, повертаючись до камери і намагаючись показати всі кращі сторони свого знаменитого тіла. А тому пружні сідниці, осина талія і апетитні груди стали головною прикрасою гарячих кадрів. У сторіз дівчина додала ще кілька роликів, де позує в своєму незвичайному вбранні.

Підпис Кайлі зробила лаконічний, але ємкий, назвавши себе "сніговим леопардом". Фанати додали до цих епітетів ще масу своїх, позначивши Дженнер як "королеву", "найгарячішу в світі" і просто "нереально красиву".

До речі, Кайлі, яка зараз блондинка, схоже, має намір змінити відтінок волосся. Днями вона запостила фото, під яким запитала у фанатів ради, який же колір тепер їй приміряти. "Сірий", "Чорний", "Фіолетовий", "Рожевий", "Блакитний", - тут же посипалися побажання від фоловерів.

Раніше ми писали, що Кайлі легко комбінує пуховик з міні-сукнею.