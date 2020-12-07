Кайли Дженнер в леопардовом total look взорвала сеть упругими ягодицами и пышной грудью

Кайли Дженнер отправилась кататься на лыжах, как обычно, прихватив с собой массу необычных нарядов. Новый из них уже появился в сети, просто взорвав ее. Для прогулки молодая миллиардерша надела облегающий, словно вторая кожа, комбинезон леопардовой расцветки, с перчатками на рукавах. Сверху она надела объемный пуховик ему в тон. Без яркого макияжа и безупречной укладки также не обошлось.



Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли сделала массу кадров со всех сторон, поворачиваясь к камере и стараясь показать все лучшие стороны своего знаменитого тела. А потому упругие ягодицы, осиная талия и аппетитная грудь стали главным украшением горячих кадров. В сториз девушка добавила еще несколько роликов, где позирует в своем необычном наряде.

Подпись Кайли сделала лаконичную, но емкую, назвав себя "снежным леопардом". Фанаты добавили к этим эпитетам еще массу своих, обозначив Дженнер как "королеву", "Самую горячую в мире" и просто "нереально красивую".

К слову, Кайли, которая сейчас блондинка, похоже, намерена поменять оттенок волос. На днях она запостила фото, под которым спросила у фанатов совета, какой же цвет теперь ей примерить. "Серый", "Черный", "Фиолетовый", "Розовый", "Голубой", - тут же посыпались пожелания от фолловеров.

Ранее мы писали, что Кайли легко комбинирует пуховик с мини-платьем.