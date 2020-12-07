UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кайли Дженнер в леопардовом total look взорвала сеть упругими ягодицами и пышной грудью

Автор: Lite

Кайли Дженнер отправилась кататься на лыжах, как обычно, прихватив с собой массу необычных нарядов. Новый из них уже появился в сети, просто взорвав ее. Для прогулки молодая миллиардерша надела облегающий, словно вторая кожа, комбинезон леопардовой расцветки, с перчатками на рукавах. Сверху она надела объемный пуховик ему в тон. Без яркого макияжа и безупречной укладки также не обошлось.


Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли сделала массу кадров со всех сторон, поворачиваясь к камере и стараясь показать все лучшие стороны своего знаменитого тела. А потому упругие ягодицы, осиная талия и аппетитная грудь стали главным украшением горячих кадров. В сториз девушка добавила еще несколько роликов, где позирует в своем необычном наряде.

Подпись Кайли сделала лаконичную, но емкую, назвав себя "снежным леопардом". Фанаты добавили к этим эпитетам еще массу своих, обозначив Дженнер как "королеву", "Самую горячую в мире" и просто "нереально красивую".

К слову, Кайли, которая сейчас блондинка, похоже, намерена поменять оттенок волос. На днях она запостила фото, под которым спросила у фанатов совета, какой же цвет теперь ей примерить. "Серый", "Черный", "Фиолетовый", "Розовый", "Голубой", - тут же посыпались пожелания от фолловеров.

Ранее мы писали, что Кайли легко комбинирует пуховик с мини-платьем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины модаКайли Дженнер