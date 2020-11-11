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Кайлі Дженнер в пікантному міні похвалилася видатним бюстом і стрункими ногами

Автор: Lite

І новою зачіскою!

Кайлі Дженнер обожнює вбиратися, а її фанати - розглядати луки своєї улюблениці. Цього разу образ бізнесвумен вийшов по-справжньому зухвалим і гарячим! Його вона виклала на своїй сторінці у мережі Instagram.

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Молода мама вибрала для виходу спокусливу міні-сукню світло-коричневого кольору з яскравим принтом. Глибокий виріз на грудях і також розріз під грудьми практично повністю оголили видатний бюст 23-річної інстадіви. А довжина вбрання допомогла показати її стрункі ноги. До сукні Кайлі взула вишукані золотисті босоніжки, з аксесуарів вибрала ланцюжок на ногу, кільця і підвіску.


Новий образ сподобався користувачам мережі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Макіяж також заслуговує вищої оцінки: Кайлі блищить з коричнево-золотистими тінями в тон сукні, а губи виділила соковитим бежевим блиском. Ну і головна родзинка образу - зачіска. Дженнер представила новий відтінок волосся, практично повністю перевтілившись в блондинку.


Кайлі як завжди спокуслива (фоп: instagram.com/kyliejenner)

"Чудова", "Вау", "Це щось", "Як же ти прекрасна!", "Нестерпно гарна", - не зупиняються фанати у вираженні своїх емоцій. Не обійшлося і без численних членів сім'ї Кайлі, які також не змогли стримати слів захоплення від такої краси.

Нагадаємо, раніше Кайлі показала бездоганну фігуру в облягаючому чорному боді.

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Новини України модельКайли Дженнер