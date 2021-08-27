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Кейп і шкіряний тренч: Андре Тан показав найтрендовіший верхній одяг на осінь 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь в цьому році буде яскравою хоча б тому, що один з головних трендів наступаючого сезону - яскравий кольоровий плащ-дощовик.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram показав, які ще моделі верхнього одягу варто придбати до майбутньої осені.

Верхній одяг на осінь 2021: головні тренди

  • Шкіряний жакет

Вибирайте трохи подовжену оверсайз-модель, щоб під нього помістилися гольф, сорочка або джемпер. Комбінуйте його з полярними за фактурою матеріалами (денім, шерсть).

  • Яскравий плащ-дощовик

Прекрасна можливість додати фактури, цікавого крою або кольору в ваш повсякденний образ. Для балансу вбрання поєднуйте з більш структурованими речами.

Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

  • Кейп

Ніколи не виходив з моди! Прекрасна нейтральна базова річ, поєднується як з трениками, так і з вечірнім вбранням. Прекрасна інвестиція в гардероб!

Пальто з м'якою лінією плеча

Зверніть увагу на довжину міді - це кращий вибір з точки зору практичності. М'яка лінія додасть жіночності і елегантності в ваш образ.

Що застаріло, а що тренд: стиліст показала, як відрізнити модну річ на осінь 2021

  • Тваринний принт

У будь-якому його прояві! Відразу розвію ваші сумніви - це не виглядає вульгарно! Якщо боїтеся виглядати занадто яскраво, обирайте принти приглушених відтінків (комбінація чорного і білого, пісочний колір).

Трендовий верхній одяг 2021 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

  • Шкіряний тренч

Тренч не здає позиції вже кілька сезонів і поступово переміщається в категорію бази. Але в цьому сезоні без шкіряного тренча вам просто не можна виходити з дому! Три слова: жіночно, смачно, оригінально. І, звичайно, тільки довжина міді.

Раніше стиліст показала, як носити лофери в 2021 році, приклади яскравих луків.

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Андре Тан