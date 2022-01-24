Кім Кардашьян, Ірина Шейк, Белла Хадід та інші знаменитості в культових образах від Тьєррі Мюглера

Тьєррі Мюглер побудував модну імперію на своїй пристрасті до жіночої краси і епатажу. Свою першу колекцію під назвою Café de Paris модельєр створив в 1973 році. І відразу дав зрозуміти, що працювати він буде в напрямку підкресленої сексуальності, часом агресивної, але завжди привабливої. А також театральності та експресії.

Кожен показ він перетворював на шоу, і поступово покази Мюглера вийшли за межі подіуму. Визнаний майстер захопився створенням образів для музичних кліпів, кіно і театру. Серед найбільш впізнаваних його робіт – плаття Демі Мур їх "Непристойної пропозиції", а також вбрання дівчат з кліпу Джорджа Майкла Too funky, які пару років тому приміряли сучасні музи Мюглера, включаючи Ірину Шейк.

Дизайнер обожнював особистостей, які не боялися відступати від правил. А тому ефектні образи Тьєррі робили їх королевами червоних доріжок. Зірки шоу-бізнесу буквально шикувалися в чергу до маестро, найчастіше стаючи його друзями на довгі роки. У числі його клієнток і муз значилися Джеррі Хілл, Леді Гага, Кім Кардашьян, Кеті Перрі, Бейонсе і багато інших зірок світу моди і кіно. Згадуємо найяскравіші образи легендарного дизайнера, створені для них.

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Хелена Крістенсен (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Лінда Євангеліста (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Діта фон Тіз (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Єва Герциогова (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Джеррі Хілл (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Cardi B (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Бейонсе (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Крісті Тарлінгтон (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Кім Кардашян (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Белла Хадід (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)

Ірина Шейк (фото: instagram.com/manfredthierrymugler)