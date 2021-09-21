Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021
Зима не горами! Пора утеплятися. У цьому сезоні наймодніша верхній одяг - ще і найкомфортніший: пуховики оверсайз, шубки-тедді та теплі і затишні дублянки.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.
Ловіть теплу добірку верхнього одягу. Вирішила відразу зібрати для вас найтепліші і стильні варіанти. Надихайтеся і утеплюйтеся стильно. З цією шпаргалкою можна відправитися в магазин - і порадувати себе найголовнішою осінньої і навіть зимової покупкою.
Буде яскраво! (фото: instagram.com/josephineskriver)
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Найбільш трендовий верхній одяг 2021
- Утеплені бомбери - найбільш трендовий верхній одяг осінньо-зимового сезону.
- Пуховики в дусі Prada, але краще все ж придбати оригінал, якщо є така можливість - або вибрати іншу модель, фейки не в тренді.
- Шкіряні пуховики-стильно і тепло, ідеальне поєднання, згодні?
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- Дублянки урочисто повернулися в модні топи.
- Стьобане пальто, парку з хутром, вибирайте моделі без зайвого декору.
- Флісові Комбіновані куртки і пальто, подовжені куртки-сорочки.
- Шуби-Тедді-знову з нами! Зверніть увагу на комбіновані моделі.
- Пуховики прямого крою, а також моделі-оверсайз.
Який пуховик вибрати на осінь і зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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