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Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

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Вівторок 21 вересня 2021 11:01
Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021 Яку куртку купити на осінь і зиму (фото: instagram.com/josephineskriver)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зима не горами! Пора утеплятися. У цьому сезоні наймодніша верхній одяг - ще і найкомфортніший: пуховики оверсайз, шубки-тедді та теплі і затишні дублянки.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Ловіть теплу добірку верхнього одягу. Вирішила відразу зібрати для вас найтепліші і стильні варіанти. Надихайтеся і утеплюйтеся стильно. З цією шпаргалкою можна відправитися в магазин - і порадувати себе найголовнішою осінньої і навіть зимової покупкою.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021Буде яскраво! (фото: instagram.com/josephineskriver)

Дощовик і стьобане пальто: стиліст показала головний верхній одяг на осінь

Найбільш трендовий верхній одяг 2021

  • Утеплені бомбери - найбільш трендовий верхній одяг осінньо-зимового сезону.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Пуховики в дусі Prada, але краще все ж придбати оригінал, якщо є така можливість - або вибрати іншу модель, фейки не в тренді.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Шкіряні пуховики-стильно і тепло, ідеальне поєднання, згодні?

Спортивна розслабленість: стиліст показала, як носити тренч цієї осені

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Дублянки урочисто повернулися в модні топи.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Стьобане пальто, парку з хутром, вибирайте моделі без зайвого декору.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Флісові Комбіновані куртки і пальто, подовжені куртки-сорочки.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Шуби-Тедді-знову з нами! Зверніть увагу на комбіновані моделі.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

  • Пуховики прямого крою, а також моделі-оверсайз.

Шкіряні пуховики і шуби-тедді: стиліст показала найтрендовіший верхній одяг 2021

Який пуховик вибрати на осінь і зиму 2021-2022 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала топ колірних поєднань на осінь 2021.

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