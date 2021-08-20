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Шкіряний жилет і куртка-сорочка: стиліст показала, як буде модно одягатися восени

Автор: Тетяна Турчанікова


Найвдаліша пора для наших стильних образів-рання осінь. Влітку спека не дає розвернутися нашим модним талантам в повну силу. Від однієї думки про жакетах, жилетах і сорочках хочеться сховатися під Кондиціонер.

А ось вересень розв'язується нам руки і заклично шепоче на вушко: "Твори, самовиражайся, виводь на прогулянку всі ті картинки з Pinterest, які вже 3 місяці чекають своєї години!".

Стиліст Зоя Паніна зібрала у своєму Instagram надихаючі стильні формули з осіннім характером.

Рання осінь створена для багатошарових образів і довгих прогулянок. Будемо милуватися першими жовтими листочками, перечікувати в кафе Теплий, ще зовсім літній, дощ і закохаємося, в тому числі, в себе в 101-й раз.

На холодні осінні дні не гріх дістати пальто (фото: instagram.com/leoniehanne)

Армійські черевики та жокейські чоботи: стиліст показала трендове взуття осені 2021

Тренди осені 2021: як одягатися

  • Бомбер зі спідницею і водолазкою.

  • Широкі штани і вінтажні комірець.

  • Куртка-сорочка і шкіряні штани.

  • Монохромні наряди.

  • Шкіряний об'ємний жилет.

  • Полегшені пальто і водолазка.

  • Шкіряна сорочка з водолазкою і ботильйони.

Трикотажний total look: стиліст розповіла про головний тренд осені 2021

  • Піджак і кардиган, штани і черевики.

Який одяг потрібен на осінь 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст розповіла, як одягнутися в дусі ікони стилю Роузі Хантінгтон-Уайтлі.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі