Кожаный жилет и куртка-рубашка: стилист показала, как будет модно одеваться осенью

Самая удачная пора для наших стильных образов - ранняя осень. Летом жара не дает развернуться нашим модным талантам в полную силу. От одной мысли о жакетах, жилетах и рубашках хочется спрятаться под кондиционер.
А вот сентябрь развязывается нам руки и призывно шепчет на ушко: "Твори, самовыражайся, выводи на прогулку все те картинки из Pinterest, которые уже 3 месяца ждут своего часа!".
Стилист Зоя Панина собрала в своем Instagram вдохновляющие стильные формулы с осенним характером.
Ранняя осень создана для многослойных образов и долгих прогулок. Будем любоваться первыми желтыми листиками, пережидать в кафе теплый, еще совсем летний, дождь и влюбимся, в том числе, в себя в 101-й раз.
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Бомбер с юбкой и водолазкой.
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Какая одежда нужна на осень 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
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