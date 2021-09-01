Леді досконалість: Олена Зеленська в елегантній сукні з кейпом підкорила мережу

"Нарешті! Україномовний аудіогід в США! 1-й аудіогід в нашій мережі заробив у маєтку Джорджа Вашингтона - садибі Маунт-Вернон, де жила сім'я першого президента Сполучених Штатів. Символічно, що в даний час маєток належить спілці жінок, завдяки зусиллям і наполегливості яких його і вдалося зберегти.

Я дуже ціную те, що ми налагоджуємо тісний зв'язок з США саме через історичний контекст і "м'яку силу", про яку всі зараз так багато чують і говорять. Культурна дипломатія не знає кордонів і меж, це шлях поступових, але дієвих змін через канали, які доступні кожному з нас: історію, культуру, мистецтво.

Дуже рада, що тепер аудіогід працює і в Сполучених Штатах, де кожен українець або той, хто цікавиться нашою мовою, зможе почути історію першого Президента цієї великої країни українською", - написала Олена.

Олена Зеленська показала новий образ (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Для заходу Олена Зеленська вибрала лук лаконічний і стильний, від українського бренду A.M.G. Вона одягла чорну сукню довжиною до середини литок, прикрашену зверху невеликим кейпом, а на талії - тонким коричневим поясом. Доповнили образ кольє, яке гармоніювало з відтінком ременя, а також чорні туфлі-човники.

У мережі лук мав величезний успіх. "Леді, ви досконалість", "Дуже красива Олена", "Олена Прекрасна", - захоплюються фоловери першої леді України.