Літні розпродажі: стиліст дала топ-5 порад, як не витратити зайвого на сейлах

Секрети вигідного шопінгу на сейлах

Всі світові мережі розпродають свої колекції з неймовірною швидкістю, тому потрібно реагувати дуже швидко. Ви можете заздалегідь придивитися до старої колекції, зберегти потрібні речі у вашому "списку бажань" або сфотографувати в окремий альбом. А коли почнуться розпродажі, відразу купувати.

Тому чергувати під торговим центром не потрібно. Варто тільки завантажити собі на телефон спеціальний додаток, який буде відстежувати старт розпродажу у всіх магазинах.

Другий секрет: перед шопінгом розібрати свій гардероб і скласти список потрібних речей. Порядок в шафі - це страховка від покупки так званих дублікатів.

Не поспішайте нагрібати непотрібне (фото: pexels.com)

Наприклад, у вас вже є 5 однакових білих футболок і 5 різних пар джинсів - і взагалі ваш гардероб не дуже різноманітний, починайте з його розбору і складання списку необхідних речей.

Третій лайфхак: не чекайте тотальних розпродажів. Адже так можна взагалі залишитися без покупок.

А ще варто придивитися до осінніх і зимових луків. Їх також часто "викидають" на сейли з привабливими цінами.

"Якщо вам потрібен звичайний базовий тренч на осінь, не втрачайте можливості придбати його зараз. Адже пізніше його вивісять за повною ціною".

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