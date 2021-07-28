Літні розпродажі: стиліст дала топ-5 порад, як не витратити зайвого на сейлах

У магазинах гаряча пора - сезон літніх розпродажів! Під час них на покупках можна заощадити до 70% свого бюджету. Але часто те, що купили на знижках, відправляється в смітник: через втрату форми, кольору і якості.
Спеціально для читачів РБК-Україна стиліст Олена Мудренко розповіла, як під час літніх розпродажів не загубитися в знижках і не купити і витратить зайвого, повідомляє "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Тому чергувати під торговим центром не потрібно. Варто тільки завантажити собі на телефон спеціальний додаток, який буде відстежувати старт розпродажу у всіх магазинах.
Наприклад, у вас вже є 5 однакових білих футболок і 5 різних пар джинсів - і взагалі ваш гардероб не дуже різноманітний, починайте з його розбору і складання списку необхідних речей.
"Якщо вам потрібен звичайний базовий тренч на осінь, не втрачайте можливості придбати його зараз. Адже пізніше його вивісять за повною ціною".
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Четверта порада: коли на сейлі нічого вже не залишилося, звертайте увагу на акції. Наприклад, два за ціною одного. Якщо прийти в магазин з 2-3-ма друзями, можна вигідно скупитися.
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