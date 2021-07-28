Летние распродажи: стилист дала топ-5 советов, как не потратить лишнего на сейлах

В магазинах горячая пора - сезон летних распродаж! Во время них на покупках можно сэкономить до 70 % своего бюджета. Но часто то, что купили на скидках, отправляется в мусорку: из-за потери формы, цвета и качества.
Специально для читателей РБК-Украина стилист Елена Мудренко рассказала, как во время летних распродаж не потеряться в скидках и не купить и не потратить лишнего, сообщает "Ранок з Україною" на канале "Украина".
Поэтому дежурить под торговым центром не требуется. Стоит только загрузить себе на телефон специальное приложение, которое будет отслеживать старт распродажи во всех магазинах.
Например, у вас уже есть 5 одинаковых белых футболок и 5 разных пар джинсов - и вообще ваш гардероб не очень разнообразен, начинайте с его разбора и составления списка необходимых вещей.
"Если вам нужен обычный базовый тренч на осень, не теряйте возможности приобрести его сейчас. Ведь позже его вывесят по полной цене".
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Четвертый совет: когда на сейле ничего уже не осталось, обращайте внимание на акции. Например, два по цене одного. Если прийти в магазин с 2-3-мя друзьями, можно выгодно скупиться.
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