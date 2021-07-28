Летние распродажи: стилист дала топ-5 советов, как не потратить лишнего на сейлах

Секреты выгодного шопинга на сейлах

Все мировые сети распродают свои коллекции с невероятной скоростью, поэтому нужно реагировать очень быстро. Вы можете заранее присмотреться к старой коллекции, сохранить нужные вещи в вашем "списке желаний" или сфотографировать в отдельный альбом. А когда начнутся распродажи, сразу покупать.

Поэтому дежурить под торговым центром не требуется. Стоит только загрузить себе на телефон специальное приложение, которое будет отслеживать старт распродажи во всех магазинах.

Второй секрет: перед шопингом разобрать свой гардероб и составить список нужных вещей. Порядок в шкафу - это страховка от покупки так называемых дубликатов.

Не спешите нагребать ненужное (фото: pexels.com)

Например, у вас уже есть 5 одинаковых белых футболок и 5 разных пар джинсов - и вообще ваш гардероб не очень разнообразен, начинайте с его разбора и составления списка необходимых вещей.

Третий лайфхак - не ждите тотальных распродаж. Ведь так можно вообще остаться без покупок.

А еще стоит присмотреться к осенним и зимним лукам. Их также часто "выбрасывают" на сейлы с привлекательными ценами.

"Если вам нужен обычный базовый тренч на осень, не теряйте возможности приобрести его сейчас. Ведь позже его вывесят по полной цене".

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