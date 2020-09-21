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Модна осінь: стиліст запропонувала готові трендові комплекти на кожен день

Автор: Ольвія Агаркова

Стилилист представила готові формули осінніх луків на кожен день

Готові комплекти одягу на кожен день – це зручний формат, який можна відразу ж скомпонувати з деталей гардеробу. Особливо легко це зробити, керуючись порадами професійного стиліста, який приготував формули для створення модних осінніх луків. Ганна Івахненко запропонувала на сторінці в Instagram топ осінніх аутфітів на кожен день.

Готові формули образів на осінь, які підійдуть для будь-якого випадку.

Сукня + косуха. Найбільш стильні варіанти з козаками або грубими черевиками.


Тренч + відкрита взуття. Босоніжки, шльопанці або мюли – контраст зими і літа завжди хочеться розглядати.


Светр у вигляді шарфа. Насправді не новий, але прийом, що багатьом припав до душі.


Шкіряні штани зі светром/худі. У шкіри дуже високий градус сексуальності, рекомендую знижувати трикотажем або спортивним стилем.


Бермуди + високі чоботи. Можна зробити ноги нескінченними, якщо вибрати монохромний комплект, і коли чобіт заходить під шорти. Також спрацює з спідницею міді, але бермуди зараз - гарячий тренд.


Костюм і кеди. Змішання ділового стилю та спорту сьогодні просто топ.


Куртка-сорочка + спідниця. Досить грубий чоловічий елемент одягу рекомендється комбінувати зі спідницею.


Білі джинси. З чим завгодно в холодну пору року завжди підвищують градус стилю.

Джинси + піджак. Це найкраща формула на всі часи. З майкою або водолазкою, човником або кросівками – цей стильний комплект можна адаптувати під будь-яку ситуацію.

Також стиліст розповіла, яким піджаків варто віддати перевагу в новому сезоні.

Прямий - базова модель на всі часи. Поєднується з сукнею і спортивним костюмом, з човником і кедами, з шопера і клатчем.


Кроп - тренд сезону. Добре виглядає з високими брюками і спідницями.


Приталений та архітектурний. Жіночність повертається - показувати вигини фігури можна і потрібно.

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Оверсайз. Все ще актуальний. Особливо гарна ця модель для створення багатошарових образів.


Кейп. Дуже елегантна і така непрактична річ. Якщо є привід носити такий - будете самою стильною.

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