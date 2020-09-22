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Модницям на замітку: яскраві і цікаві тренди осінь-зима 2020

Автор: Lite

Ці актуальні тенденції можна використовувати при створенні стильного лука

З приходом осені багато модниць оновлюють свій гардероб, додаючи туди предмети з останніх тенденцій. Стиліст Анна Пономаренко перерахувала на своїй сторінці в Instagram ті тренди осені і зими 2020, які легко використовувати в звичайному житті, цікаві і яскраві.

Вони зроблять образи стильними і не перетворять в жертву моди.

Що носити восени 2020:

  • Бахрома. На спідницях, брюках, пальто, куртки, взуття і скрізь, де вам захочеться. Може бути в стилі етно або джазу 20-х, залежить від матеріалу. Але в будь-якому випадку додає зухвалу і вільну нотку в образи;

  • дрібна клітка. Класичний принт, ідеальний для холодного часу року, затишний і стильний. Придивіться, можливо його не вистачає у вашому гардеробі;

  • шкіра в будь-яких кольорах і речах. Самі модні шкіряні пальто в стилі "Матриці". Варіант простіше - штани або шорти;

  • стьобані речі - дуже затишні і незвично виглядають. Використовуйте це властивість в свою користь і вибирайте стеганую спідницю або пальто;

  • неоромантика - мій фаворит в цьому сезоні. Об'ємні рукави, сукні бебі-дол, комірці, вікторіанське мереживо. Це дуже жіночно;

  • кейпи. Обожнюю цей елемент одягу. Не самі практичні, зате ефектні. Якщо ви не їздите в транспорті - ваш варіант;

  • шубка чебурашки. Мода на еко-шуби продовжує розвиватися, тому ці милі пальто можна сміливо купувати;

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  • жокейська тема. Високі чоботи, алюзія на сідла і костюми наїзників - все це повернулося в моду;
  • в'язані речі. Незвичайні форми і фактури роблять цей затишний осінній тренд дуже привабливим. Мій фаворит - жилети і в'язані поло;
  • костюми. Вони все ще з нами. Наймодніші - з спідницями і бермудами.

Ілюстративне фото (instagram.com/annponka_stylist)

Раніше стиліст Анна Пономаренко вказала на поширені помилки в гардеробі.

До речі, стиліст Ксенія Господінова навчила носити актуальний тренд осені 2020 - кардиган.

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