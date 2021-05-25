Морська богиня: Тіна Кунакі демонструє стильний образ з трендовими аксесуарами

Новий пост вона присвятила співпраці з Versace. Дівчина одягнена в стильний літній образ, доповнений трендовими аксесуарами. Кільце у вигляді морської зірки, сережки у вигляді черепашок, кольє з перлинами... Доповнюють картину хустка з морським принтом, а також прозорі сонцезахисні окуляри, які також стали найпопулярнішою моделлю в цьому році.

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тіна показала лук, запостивши чорно-біле фото. Дівчина робить селфі в дзеркалі, заодно показавши ще один важливий елемент аутфіта - манікюр. Вона вибрала наймодніший варіант - нігті пофарбовані напівпрозорим лаком, що створює натруальний ефект.

"Це щось", "Чудова", "Ідеальна", "Прекрасна дівчина, дивовижна", "Діва", "Краща", "Чкий шарм", "Ікона", "Я закоханий в окуляри", - пишуй їй фанати, які обожнюють аутфіти Кунакі.