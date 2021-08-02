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Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

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Понеділок 02 серпня 2021 20:08
Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів Крій, що буде актуальним ще довго (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Настає момент - і нам потрібно вбратися в класичне плаття. Не в тренди сезону, не в таке, як у інфлюенсерів, а в таке, яке залишається в моді практично завжди.

Стиліст Юлія Литвинова розповіла у своєму блозі в Instagram, в якій сукні можна піти хоч на випускний, хоч на весілля до подруги - вічна класика!

На просторах інтернету зустрічаються такі знімки, де дівчина одягнена просто в божественне плаття і багато хто задається питанням: "Де його купити?". Я знайшла ці сукні і зробила цілу добірку.

Вони ідеально впишуться в період випускних, весіль та інших грандіозних свят, де потрібно бути при параді, тому, орієнтиром мені послужили більш ошатні моделі, які ви можете запросто придбати.

Мені особисто ближче більш мінімалістичні, однотонні сукні, які виглядають ефектно саме за рахунок крою і тканини.

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Сукні, які завжди в тренді

Чорне вечірнє

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

З вишуканим декольте

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

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На тонких бретельках

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

З рукавами-буфами

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

У ці сукні можна вбратися на будь-який важливий привід (фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s)

Раніше стиліст показала, які речі ще не скоро вийдуть із трендів.

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