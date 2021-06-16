Не наносьте все відразу: експерт розповіла, як правильно поєднувати косметичні засоби

Щоб шкіра світилася здоров'ям і красою, потрібно не більше косметики, та побільше, а навчитися правильно поєднувати засоби між собою.
Про це у своєму Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.
У догляді є небажані поєднання. У складі одного засобу їх форми, швидше за все, продумані.
Але ось що не слід заважати самому:
- АНА-кислоти теж прискорюють оновлення шкіри. Вийде лущення.
- ВНА-кислоти - в дуеті будуть сильно сушити шкіру. Але це залежить і від агресивності засобів.
- Вітамін С. ретиноїди працюють при фізіологічному рівні рН, вітамін С - при кислому. Ефективніше - окремо.
- Бензоїлпероксид може спричинити подразнення. Нейтралізує третиноїн.
- Пептиди міді, фітоестрогени, в-глюкан. Ретиноїди-сильні агенти, їх не варто перенасичувати іншими активами.
- Цинк, сірка, anti-age засоби можуть викликати дерматити.
Шкіра буде сяяти і світитися, якщо грамотно поєднувати засоби по догляду (фото: instagram.com/lovegrace_e)
- Ретиноїди.
- Вітамін С. Змішування може зруйнувати його дію. Це поєднання може спричинити роздратування.
- АНА + ВНА не варто змішувати самостійно.
- АНА + інші відлущувальні інгредієнти можуть викликати сильне роздратування.
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- Пептид. Кислотний рН руйнує пептидні зв'язки.
- Ніацинамід стійкий за умови відсутності кислого середовища: в ній він розпадається на аміак і ніацин, викликаючи почервоніння.
- Ефірні масла підсилюють проникаючу здатність, через що глибину і рівномірність пілінгу неможливо контролювати.
- Вітамін С у формі Ascorbic acid через низький рН знижує ефективність пептидів, їх робочий pH вище. А в поєднанні з пептидами міді, робить їх неефективними.
- Кислота. Також через низький рН кислот. А якщо мова йде про ботоксоподібні пептиди (Argireline, Matrixyl), їх активні інгредієнти можуть бути зруйновані.
- Кислота.
- Вітамін С. Ніацинамід нівелює дію кислих форм вітаміну С, що супроводжується почервонінням.
- Ретиноїди.
- Кислота.
- Ніацинамід.
- Бензоилпероксид. Нейтралізують дію один одного.
- Пептид.
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