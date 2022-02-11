Неонові мюлі і в'язані кеди: 6 незвичайних варіантів взуття сезону весна-літо 2022

З початком теплого сезону любов до незвичайного взуття спалахує з новою силою. Після затяжної зими хочеться кольору, незвичайних фактур і деталей. Всім, хто любить висловлювати себе за допомогою модних новинок, сюди.
Ми вибрали кілька стильних і незвичайних варіантів, які десь посередині між знову модними ugly shoes і традиційними варіантами на весну.
Пухнасті мюлі неонового відтінку – чиста радість, яка легко скрасить будь-які будні. Особливо добре таке взуття буде виглядати в приглушеному образі.
Білі шкіряні кросівки Chloé Lauren, покриті в'язаним гачком матеріалом – витончена альтернатива вічній класиці. Ця пара відмінно доповнить ваші кежуал-образи на теплий сезон.
Ботильйони Mishka виглядають як гетри, одягнуті поверх балеток, і точно припадуть до смаку любителям оригінального взуття. Така модель буде особливо вдало виглядати з сукнями.
Шльопанці Elea від Gucci повертаю нас до моди 90-х. Вони виконані з плюшевої овчини, яка покриває навіть високу платформу, а на додачу прикрашені ще одним знаковим елементом тих часів – великим логотипом. Новинка добре поєднується як зі спідницею, так і з джинсами.
Туфлі-човники AMINA MUADDI Ami закохують з першого погляду. Фірмові рифлені каблуки дизайнера, які нагадують келихи для мартіні, прозорий матеріал і обробка їх сріблястою дзеркальної шкіри... В них можна відчути себе як мінімум Попелюшкою, а максимум – стати королевою будь-якої вечірки.
Креативний директор марки Франческо Ріссо завжди уважний до деталей і обожнює створювати речі для тих, хто наважується виділитися з натовпу. Сабо, прикрашені великими каменями насичених відтінків дорогоцінних каменів –відмінний доказ, що зручне взуття на плоскій підошві не означає нудне. Новинка Marni чудово доповнить безліч модних ансамблів.
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