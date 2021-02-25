Нереально красива: Белла Хадід підкорила мережу витонченою фігурою у відвертому вбранні

Белла Хадід, схоже, також відчула весну. Дівчина знайшла в архівах пару яскравих образів, які поспішила викласти в мережу.
На фото молодша із знаменитих сестер виглядає по-справжньому спокусливо. Милуємося!
Перший образ склали чорний облягаючий комбінезон, який підкреслив струнку фігуру дівчини. Доповнили його яскраво-червоні ботфорти, а також біле пальто і довгі золотисті сережки. Гаряча родзинка кадру - морозиво, яке вона спокусливо їсть.
Белла обожнює спокусливі образи (фото: instagram.com/bellahadid)
Другий вийшов ще більш привабливим. Белла позує в шкіряному комбінезоні з кольоровими вставками. Доповнюють його чорні довгі рукавички і туфлі на широких підборах. А на завершення йде стильна укладка з завитими локонами і легкий макіяж, який зробив тонкі риси обличчя однієї з найкрасивіших дівчат фешн-індустрії просто досконалими.
Белла підкорила мережу (фото: instagram.com/bellahadid)
"Цукровий медовий чай з льодом", - написала Белла, кокетуючи зі своїми фоловерами. У відповідь зірка отримала шквал компліментів, які завжди бурхливо реагують на відверті пости 24-річної красуні. "Присягаюся, ти найбільш прекрасна дівчина", "Ти виглядаєш нереально", - такими коментарями засипали сторінку Белли фанати.
Раніше Белла демонструвала, як поєднувати кілька спортивних речей в одному образі.