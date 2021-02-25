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Нереально красивая: Белла Хадид покорила сеть точеной фигурой в откровенном наряде

Автор: Lite

Белла Хадид, похоже, также почувствовала весну. Девушка нашла в архивах пару ярких образов, которые поспешила выложить в сеть.

На снимках младшая из знаменитых сестер выглядит по-настоящему соблазнительно. Любуемся!

Первый образ составили черный облегающий комбинезон, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Дополнили его ярко-красные ботфорты, а также белое пальто и длинные золотистые серьги. Горячая изюминка кадра - мороженое, которое она соблазнительно ест.

Белла обожает соблазнительные образы (фото: instagram.com/bellahadid)

Второй получился еще более соблазнительным. Белла позирует в кожаном комбинезоне с цветными вставками. Дополняют его черные длинные перчатки и туфли на широких каблуках. А в завершение идет стильная укладка с завитыми локонами и легкий макияж, который сделал тонкие черты лица одной из самых красивых девушек фешн-индустрии просто совершенными.

Белла покорила сеть (фото: instagram.com/bellahadid)

"Сахарный медовый чай со льдом", - написала Белла, кокетничая со своими фолловерами. В ответ звезда получила шквал комплиментов, которые всегда бурно реагируют на откровенные посты 24-летней красавицы. "Клянусь, ты самая великолепная девушка", "Ты выглядишь нереально", - такими комментариями засыпали страницу Беллы фанаты.

Ранее Белла демонстрировала, как сочетать несколько спортивных вещей в одном образе.

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