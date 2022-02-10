"Невпізнанна" Шерон Стоун розповіла про сексизм і зворотний бік слави

"Ми прославилися в одному поколінні. Принцеса Діана відчувала те ж саме – де б вона не з'явилася, її вже чекали сотні, якщо не тисячі людей", – зазначила Стоун.

Шерон для нового номера (фото: instagram.com/therake)

В інтерв'ю актриса також розповіла про своє складне дитинство в Пенсільванії. Як відомо, Шерон піддавалася фізичному насильству з боку батька, а також сексуальному – з боку дідуся. Стоун розповіла, що її просили мовчати і бути "хорошою маленькою дівчинкою", навіть коли все було жахливо, і вона відчувала, що це зовсім не правильно.

"Бути тим, від кого очікують, що він завжди буде ідеальним, тим, хто не скаржиться, тим, хто завжди все робить правильно, і тим, хто буде робити це без будь-якого визнання, дійсно нудно. Бути мовчазною співзалежною дівчиною –нездорова роль", – сказала Стоун.

У мережі журнал розкритикували за фотошоп, що зробив зірку "Основного інстинкту" невпізнанною. Тим не менш, віддані шанувальники оцінили її фотосесію і відвертість.