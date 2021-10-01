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Ніякої осінньої нудьги: стиліст показала, як носити яскравий трикотаж в цьому сезоні

Автор: Тетяна Турчанікова

За вікном похолодало, зарядили дощі, настрій на нулі... Знайомо? Повільно, але вірно, до нас підбирається осіння хандра. Вбиратися не хочеться, а найкращий лук - джинси з тим, що перше попадеться під руку.

Стоп! Стилісти знайшли найкращий порятунок від депресії і поганого настрою - яскравий трикотаж.

Ці відтінки беззастережно закохають в себе вашого внутрішнього художника, а осінь буде теплою, затишною і яскравою, розповіла стиліст Зоя Паніна у своєму Instagram.

Просто замінюємо звичний нюд на джемпер з яскравим принтом - і улюблені джинси набувають друге дихання. Давайте виділятися! Поки всі навколо вбираються в беж з ніг до голови і стають схожими, як дві краплі води, у нас є шанс блиснути своїм родзинками.

Яскравий трикотаж поєднується з джинсами (фото: instagram.com/hoskelsa)

Топ кращих образів: стиліст показала, з чим носити грубі черевики восени

Як носити кольоровий трикотаж восени 2021

  • Кольоровими можуть бути будь-які предмети гардероба, від сорочок до светрів.

  • Яскраві принти роблять веселим найнудніший образ.

  • Базовий джемпер або водолазка яскравого кольору робить образ більш життєрадісним.

  • Яскравий светр з вовни доповнить базовий гардероб.

Яскраві кольори - тренд цієї осені (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Раніше стиліст показала топ-7 наймодніших сумок на осінь і зиму.

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