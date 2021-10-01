Никакой осенней хандры: стилист показала, как носить яркий трикотаж в этом сезоне

За окном похолодало, зарядили дожди, настроение на нуле…Знакомо? Медленно, но верно, к нам подбирается осенняя хандра. Наряжаться не хочется, а самый лучший лук - джинсы с тем, что первое попадется под руку.
Стоп! Стилисты нашли самое лучшее спасение от депрессии и плохого настроения - яркий трикотаж.
Эти оттенки безоговорочно влюбят в себя вашего внутреннего художника, а осень будет теплой, уютной и яркой, рассказала стилист Зоя Панина в своем Instagram.
Просто заменяем привычный нюд на джемпер с ярким принтом - и любимые джинсы приобретают второе дыхание. Давайте выделяться! Пока все вокруг наряжаются в беж с ног до головы и становятся похожими, как две капли воды, у нас есть шанс блеснуть своим изюмом.
Топ лучших образов: стилист показала, с чем носить грубые ботинки осенью
Яркие цвета - тренд этой осени (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Раньше стилист показала топ-7 самых модных сумок на осень и зиму.