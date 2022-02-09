Що носять гості Тижня моди в Будапешті: найяскравіші streetstyle-образи

Слідом за тижнем моди в Копенгагені стартував fashion week в Будапешті, який пройшов з 31 січня по 6 лютого. Тут були представлені колекції вже відомих угорських брендів, таких як Nanushka, NUBU, AERON, а також початківців дизайнерів, які тільки завойовують популярність.
Подія вже котрий рік збирає представників преси, байєрів та блогерів з усього світу, а також стильних персон самого Будапешта. Так що стрітстайл-образи BCEFW точно варті уваги.
Тиждень моди в Будапешті продемонстрував тенденцію до змішування місцевих брендів з іменитими, а також до лаконічності. Багато гостей, як і на Тижні моди Копенгагені, показали свою пристрасть до яскравих кольорів і ефектних деталей.
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