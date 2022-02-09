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Что носят гости Недели моды в Будапеште: самые яркие streetstyle-образы

Автор: Ольга Турчаникова

Вслед за Неделей моды в Копенгагене стартовал fashion week в Будапеште, который прошел с 31 января по 6 февраля. Здесь были представлены коллекции уже известных венгерских брендов, таких как Nanushka, NUBU, AERON, а также начинающих дизайнеров, которые только завоевывают популярность.

Событие уже который год собирает представителей прессы, байеров и блогеров со всего мира, а также стильных персон самого Будапешта. Так что стритстайл-образы BCEFW точно достойны внимания.

Неделя моды в Будапеште продемонстрировала тенденцию к смешиванию местных брендов с именитыми, а также к лаконичности. Многие гости, как и на Неделе моды Копенгагене, показали свою страсть к ярким цветам и эффектным деталям.

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