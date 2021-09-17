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Оновити гардероб: стиліст назвала топ-3 найактуальніших речей цієї осені

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П'ятниця 17 вересня 2021 10:01
Оновити гардероб: стиліст назвала топ-3 найактуальніших речей цієї осені Кроп-топ буде актуальним цієї осені (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

З початком осені хочеться оновити гардероб і придбати щось тепле і комфортне з речей. Що носити з початком холодів?

Свої фешн-поради в програмі "Ранок з Україною", яка виходить на каналі "Україна", дала стиліст Олександра Камишова.

Оновити гардероб: стиліст назвала топ-3 найактуальніших речей цієї осені
Трикотажне плаття (фото: instagram.com/hoskelsa)

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ТОП-3 найактуальніших речі цієї осені

  • Трикотажна сукня

Варіантів може бути безліч, проте цієї осені особливо актуально – крій сукні по фігурі. Обирайте з квадратним декольте або з наполовину оголеними плечима. Бажано віддавати перевагу теплим кольорам.

Оновити гардероб: стиліст назвала топ-3 найактуальніших речей цієї осені

  • Спідниця та кроп-топ

На відміну від сукні ви можете по-різному комбінувати ці речі. Крій, колір, текстура спідниці та кроп-топа - на ваш смак.

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Оновити гардероб: стиліст назвала топ-3 найактуальніших речей цієї осені

Сукні та кроп-топи обирайте по погоді (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • Сукня-трансформер

На осінь бажано обирати сукню до коліна або трохи нижче. Рукав - ¾. Інакше вид короткої сукні викликатиме у оточуючих бажання закутати вас у що-небудь тепле. Варіант з відкритими ділянками крою більш підходить для теплих днів.

Обирайте світлі відтінки одягу. Попереду осінь, потрібно піднімати настрій будь-якими способами!

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