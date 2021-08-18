Одягнув інтелектуальних жінок і зробив моду доступною: історія успіху Андре Тана

Про знакові періоди в українській моді

Я згадую 2004-й рік. Це рік, коли Україна розправила плечі. Стала розвиватися культура, бізнес- і фешн-індустрія. З'явилася нова плеяда молодих дизайнерів: Світлана Бевза, Ольга Навроцька, Ліля Літковська, вони голосно і неординарно заявили про себе. У той час стали відкриватися маленькі магазинчики, де можна було придбати речі українських дизайнерів. Тоді ще не було модно і доступно носити цей одяг, але це було зародження культури, зародження любові до локальних дизайнерських брендів.

Андре Тан любить працювати з клієнтами з різних сфер (фото: прес-служба)

Це рік, коли Україна взяла участь у пісенному конкурсі "Євробачення" в Стамбулі. І ми разом з моєю командою готували вбрання для Руслани Лижичко, а потім раділи її перемозі.

Найяскравішою жінкою того часу була для мене Юлія Тимошенко. Вона ходила до Верховної Ради у вишуканих вбраннях, це був діловий стиль в поєднанні з жіночністю і витонченістю.

2005-й: я в Парижі, випадково в універмазі "Галері Лафайєт" відкриваю книгу, де були зібрані всі стильні і красиві жінки-керівники з усього світу. І серед них була Юлія Володимирівна. Це було друге місце, після королеви Англії. І я був гордий, що у нашої країни є обличчя. У цьому ж році я присвятив Тимошенко свою колекцію, вона називалася "Герой нашого часу", і я зробив футболки, де відобразив її в кольорах. Ми продавали їх у concept store, дорого, і за ними завжди була черга. А через півроку Юлія Володимирівна попросила у мене цей принт для своєї передвиборчої компанії на пост президента. Тираж таких футболок був 1000 000 млн.

Про особисті досягнення у фешн-індустрії

Я 22 роки працюю в модній індустрії. І ми з командою багато чого встигли за цей період. Я винайшов стиль smart cuture - це одяг для інтелектуальних жінок зі спеціальним кроєм. Крій, який лестить жіночому тілу. Його фішки - спеціальні виточки, крій по косій в області стегон, спеціальний крій по грудях, який створював ефект грудей, що нібито випурхують з сукні.

Андре Тан впевнений, що мода може бути доступна всім (фото: прес-служба)

Ми пошили костюми для Євробачення, в яких Україна перемогла. Ми одягли українську збірну на Олімпіаду в Ріо-де-Жанейро. До нас цього не зробив жоден дизайнер, і це було знаково для мене і команди. У світі прийнято вибирати кращого дизайнера, який представить країну на офіційних заходах або одягне збірну, національні авіалінії... Так, у Франції це Крістіан Лакруа і бренд Lacoste, в Італії - Джорджіо Армані і Dolce & Gabbana, Канаду представляв бренд Dsquared, Британію - Стелла Маккартні... В нашій країні це був я, і це велика честь і гордість для мене.

Андре Тан створив костюми для команди Руслани Лижичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Хочу відзначити також, що я єдиний дизайнер, хто зробив моду доступною. Українки можуть собі дозволити купити сукню від українського дизайнера, якщо раніше це було привілеєм одиниць, то зараз, завдяки бренду Andre Tan, це може зробити кожна українська модниця. Плаття від Андре Тана можна придбати за адекватні гроші, а на розпродажі легко поповнити гардероб і декількома вбраннями.

Про роботу зі світовими зірками

Ми одягали Бейонсе і її дочку на прем'єру фільму "Король Лев". Я Шив костюм для Майкла Джексона. Король поп-музики мав приїхати до Києва у листопаді 2007-го року. Співака запрошував фонд "Україна", щоб на закритому прийомі нагородити орденом святого Архангела Михаїла за внесок у світову культуру та благодійну діяльність. За традицією, Майкл замовляв костюм у кращого дизайнера приймаючої сторони. Шкода, що Джексон не зміг приїхати в Україну через хворобу, але смокінг ми йому передали. На мій показ в Україні прилітала Періс Хілтон, і ми пошили їй сукню за ніч.

Періс в сукны від Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Я перший український дизайнер, який почав продаватися в Парижі, з 2004-го року, Мій перший бутік був на Єлисейських полях.

У мене 52 статуетки, як кращий дизайнер, кращий бренд - це цінні позначки моєї роботи, моїх досягнень - їх багато, і я всіма дуже пишаюся!

Про вірність українським традиціям

Андре Тан шанує традиції українського народу, що відбивається в його творчості. Спеціально до 30-річчя Незалежності України Андре Тан випустив лімітовану колекцію суконь і блуз з використанням унікальної решетилівської вишивки. Вона виконується білим нитками по білій тканині і асоціюється з ніжністю і непорочністю жіночої краси. Такий тип вишивки об'єднує в собі від 5 до 7 технік одночасно. У ній застосовуються ажурні мережива, лішва, вирізка, виколювання і по-справжньому ювелірні техніки "солов'їні очі" і "зерновий висновок", що робить річ справжнім витвором високого мистецтва. Свою назву незвичайна вишивка отримала від назви міста Решетилівка Полтавської області, майстрині якого і придумали її.

Андре Тан створив нову колекцію до 30-річчя Незалежності України (фото: прес-служба)

З огляду на, що національні мотиви - вічний тренд, така річ буде знаковою в гардеробі. Вона може стати відмінним подарунком для себе і близьких в ювілейний рік Незалежності України і навіть сімейною реліквією. Подібні речі передаються від покоління до покоління, від бабусі, мами до дочки і внучки.

Сукня і блуза зшиті з органічного льону, а вишивка і зав'язки з пензликами на виробах - з шовкової нитки. Вони універсальні і будуть доречними на прогулянці, зустрічі з друзями або на званій вечері в ресторані.