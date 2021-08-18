Одел интеллектуальных женщин и сделал моду доступной: история успеха Андре Тана

О знаковых периодах в украинской моде

Я вспоминаю 2004-й год. Это год, когда Украина расправила плечи. Стала развиваться культура, бизнес- и фешн-индустрия. Появилась новая плеяда молодых дизайнеров: Светлана Бевза, Ольга Навроцкая, Лиля Литковская, они громко и неординарно заявили о себе. В то время стали открываться маленькие магазинчики, где можно было приобрести вещи украинских дизайнеров. Тогда еще не было модно и доступно носить эту одежду, но это было зарождение культуры, зарождение любви к локальным дизайнерским брендам.

Андре Тан любит работать с клиентами из разных сфер (фото: пресс-служба)

Это год, когда Украина приняла участие в песенном конкурсе "Евровидение" в Стамбуле. И мы вместе с моей командой готовили наряд для Русланы Лыжичко, а потом радовались ее победе.

Самой яркой женщиной того времени была для меня Юлия Тимошенко. Она ходила в Верховную Раду в изысканных нарядах, это был деловой стиль в сочетании с женственностью и изящностью.

2005-й: я в Париже, случайно в универмаге "Галери Лафайет" открываю книгу, где были собраны все стильные и красивые женщины-руководители со всего мира. И среди них была Юлия Владимировна. Это было второе место, после Королевы Англии. И я был горд, что у нашей страны есть лицо. В этом же году я посвятил Тимошенко свою коллекцию, она называлась "Герой нашего времени", и я сделал футболки, где отобразил ее в цветах. Мы продавали их в concept store, дорого, и за ними всегда была очередь. А через полгода Юлия Владимировна попросила у меня этот принт для своей предвыборной компании на пост президента. Тираж таких футболок был 1000 000 млн.

О личных достижениях в фешн-индустрии

Я 22 года работаю в модной индустрии. И мы с командой много чего успели за этот период. Я изобрел стиль smart cuture - это одежда для интеллектуальных женщин со специальным кроем. Крой, который льстит женскому телу. Его фишки - специальные выточки, крой по косой в области бедер, специальный крой по груди, который создавал эффект выпархивающей из платья груди.

Андре Тан уверен, что мода может быть доступна всем (фото: пресс-служба)

Мы сшили костюмы для Евровидения, в которых Украина победила. Мы одели украинскую сборную на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. До нас этого не сделал ни один дизайнер, и это было знаково для меня и команды. В мире принято выбирать лучшего дизайнера, который представит страну на официальных мероприятиях или оденет сборную, национальные авиалинии… Так, во Франции это Кристиан Лакруа и бренд Lacoste, в Италии - Джорджио Армани и Dolce & Gabbana, Канаду представлял бренд Dsquared, Британию - Стелла МакКартни… В нашей стране это был я, и это большая честь и гордость для меня.

Андре Тан создал костюмы для команды Русланы Лыжичко (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)

Хочу отметить также, что я единственный дизайнер, кто сделал моду доступной. Украинки могут себе позволить купить платье от украинского дизайнера, если раньше это было привилегией единиц, то сейчас, благодаря бренду Andre Tan, это может сделать каждая украинская модница. Платье от Андре Тана можно приобрести за адекватные деньги, а на распродаже легко пополнить гардероб и несколькими нарядами.

О работе с мировыми звездами

Мы одевали Бейонсе и ее дочь на премьеру фильма "Король Лев". Я шил костюм для Майкла Джексона. Король поп-музыки должен был приехать в Киев в ноябре 2007-го года. Певца приглашал фонд "Украина", чтобы на закрытом приеме наградить орденом святого Архангела Михаила за вклад в мировую культуру и благотворительную деятельность. По традиции, Майкл заказывал костюм у лучшего дизайнера принимающей стороны. Жаль, что Джексон не смог приехать в Украину из-за болезни, но смокинг мы ему передали. На мой показ в Украине прилетала Перис Хилтон, и мы сшили ей платье за ночь.

Пэрис в наряде от Андре Тана (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Я первый украинский дизайнер, который начал продаваться в Париже, с 2004-го года, мой первый бутик был на Елисейских полях.

У меня 52 статуэтки, как лучший дизайнер, лучший бренд - это ценные отметки моей работы, моих достижений - их много, и я всеми очень горжусь!

О верности украинским традициям

Андре Тан чтит традиции украинского народа, что отражается в его творчестве. Специально к 30-летию Независимости Украины Андре Тан выпустил лимитированную коллекцию платьев и блуз с использованием уникальной решетиловской вышивки. Она выполняется белым нитками по белой ткани и ассоциируется с нежностью и непорочностью женской красоты. Такой тип вышивки объединяет в себе от 5 до 7 техник одновременно. В ней применяются ажурные кружева, лишва, вырезка, выкалывание и по-настоящему ювелирные техники "соловьиные глазки" и "зерновой вывод", что делает вещь настоящим произведением высокого искусства. Свое название необычная вышивка получила от названия города Решетиловка Полтавской области, мастерицы которого и придумали ее.

Андре Тан создал новую коллекцию к 30-летию Независимости Украины (фото: пресс-служба)

Учитывая, что национальные мотивы - вечный тренд, такая вещь будет знаковой в гардеробе. Она может стать отличным подарком для себя и близких в юбилейный год Независимости Украины и даже семейной реликвией. Подобные вещи передаются от поколения к поколению, от бабушки, мамы к дочери и внучке.

Платье и блуза сшиты из органического льна, а вышивка и завязки с кисточками на изделиях - из шелковой нитки. Они универсальны и будут уместными на прогулке, встрече с друзьями или на званом ужине в ресторане.