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Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом

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Субота 17 липня 2021 16:29
Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом Кольорову нижню білизну можна носити не з будь-яким одягом (фото: instagram.com/hoskelsа)
Автор: Тетяна Турчанікова

Як правильно носити нижню білизну під одягом? Чорні бретельки під білим топом - це нормально? А біла білизна під білим - це ок?

Стиліст Тетяна Холодова у своєму Instagram розставила все по місцях.

Біле під біле

Найчастіша помилка: надягати білу білизну під білу і світлий прозорий одяг. Така білизна сильно просвічує, і якщо ви не хочете отримати такий ефект, то варто придбати пару комплектів безшовної білизни тілесного кольору. Тілесна білизна за умови збігу з тоном шкіри буде непомітною і підійде під будь-який колір одягу.

Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом

Щільність матеріалу

Одягаючи мереживні труси під шовкову спідницю, будьте готові, що їх обриси будуть виділятися. А ось під щільними джинсами мереживні труси будуть абсолютно не помітні. Та ж ситуація з бюстгальтерами: під товстий темний светр можна вибрати будь-який ліф, хоч яскравий з мереживом. А тонка офісна блузка буде вимагати тілесну білизну.

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Рихлість виробу

Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом

Якщо ви наділи джемпер, у якого текстура тканини пухка і з просвітами, підберіть білизну максимально в тон одягу, щоб не було кольорових просвітів.

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Мереживна білизна

Мереживну білизну точно не варто носити під тонкі тканини, під футболки теж. Його варто носити тільки під одяг зі щільної непрозорої тканини, вільного крою.

Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом

Силіконові стікіні

Незамінна річ в літній період для дівчат з невеликими грудьми. Вони ідеально підходять під будь-який літній одяг.

Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом

Лямки, що видніються

Лямки ніколи не повинно бути видно. Силіконові використовувати теж не потрібно, їх видно! Для того, щоб не було видно лямок, вибирайте бюстгальтери бандо або стікіні. А дівчатам з великими грудьми варто зробити вибір на користь широких бретелей на топах.

Не зганьбитися: стиліст розповіла, як правильно носити нижню білизну під одягом

Як носити нижню білизну під одягом (фото: instagram.com/tanya.myname)

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