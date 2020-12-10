Від оверсайз до сексі: топ-5 найбільш стильних пуховиків від Кайлі Дженнер

Кайлі Дженнер вміє складати образи так, що від них просто неможливо відірвати погляд. І навіть у холодну пору це їй неважко. 23-річна мільярдерка, яка може дозволити собі вбрання від будь-якого бренду, у холодну пору року найчастіше обирає не шуби. Як і більшість її однолітків по всьому світу, дівчина обожнює носити пуховики. І робить це більш ніж ефектно!

В її гардеробі є маса варіантів на будь-який смак, як дизайнерських, так і більш простих. Так, в останній поїздці Кайлі вже встигла представити кілька варіантів пуховиків: від найбільш зухвалих (чого тільки варта курточка леопардового відтінку!), до ультра-сексі (чорний блискучий) і максимально кофмортного пуховика-оверсайз, який точно стане в нагоді в наших широтах. Є тут і нейтральні милі "дівчачі" варіанти. Надихаємося!

Варто відзначити, що пуховики Дженнер звикла сміливо комбінувати як з брюками, так і з відвертими міні-сукнями. Із взуття вона обожнює зручні черевики, а також високі чоботи, які знову повернули свої модні позиції нарівні з обожнюваними усіма ботильйонами.

Кайлі Дженнер обожнює пуховики (фото: instagram.com/kyliejenner)

Раніше Кайлі та її 2-річна дочка Стормі приміряли однакові вбрання і просто підкорили мережу.