RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Пенелопа Крус в неперевершеному червоному платті показала, як бути в центрі уваги

Автор: RBC.UA

У нью-йоркському музеї сучасного мистецтва відбувся щорічний гала-вечір на честь видатних діячів кіноіндустрії: раніше це були Джордж Клуні, Мартін Скорсезе і Лора Дерн. Цього року численні гості зібралися відзначити заслуги Пенелопи Крус.

Подія традиційно проходить за підтримки будинку Chanel. А тому муза Карла Лагерфельда і обличчя французького модного будинку була одягнена в Chanel з голови до ніг.

47-річна зірка з'явилася на вечорі в червоній сукні з глибоким декольте, прикрашеною посередині бантом і розшитою камінням вставкою, і пишною спідницею з асиметричним подолом.

Розкіш сукні врівноважували просте взуття - чорні босоніжки на стійкому каблуці, а також лаконічна укладка. А завершували по-королівськи шикарний образ сережки з діамантами і нейтральний макіяж.

Підтримати Пенелопу прийшли численні друзі: Рікі Мартін, Енн Хетеуей, Діана Крюгер та інші. А ось Хав'єру Бардему довелося бути відсутнім на такій важливій події - він зараз зайнятий в промо-турі свого нового фільму "Бути Рікардо".

Читайте також про головні антитренди образів на Новий рік, на думку стиліста.

Читайте LITE в Google News
Модні трендиШоу-бізнес