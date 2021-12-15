Пенелопа Крус в сногсшибательном алом платье показала, как быть в центре внимания

В нью-йоркском музее современного искусства состоялся ежегодный гала-вечер в честь выдающихся деятелей киноиндустрии: ранее это были Джордж Клуни, Мартин Скорсезе и Лора Дерн. В этом году многочисленные гости собрались отметить заслуги Пенелопы Крус.

Событие традиционно проходит при поддержке дома Chanel. А потому муза Карла Лагерфельда и лицо французского модного Дома была одета в Chanel с головы до ног.

47-летняя звезда появилась на вечере в алом платье с глубоким декольте, украшенным посередине бантом и расшитой камнями вставкой, и пышной юбкой с ассиметричным подолом. Роскошь платья уравновешивали простая обувь - черные босоножки на устойчивом каблуке, а также лаконичная укладка. А завершали по-королевски шикарный образ серьги с бриллиантами и нейтральный макияж.

Поддержать Пенелопу пришли многочисленные друзья: Рики Мартин, Энн Хэтэуэй, Диана Крюгер и другие. А вот Хавьеру Бардему пришлось отсутствовать на столь важном событии - он сейчас занят в промо-туре своего нового фильма "Быть Рикардо".