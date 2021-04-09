Напівоголена на пікнік: юна дочка Джуда Лоу похвалилася ідеальною фігурою

Айріс Лоу одягла на прогулянку крихітні трикотажні шорти у вертикальну смугу, яскравий топ з різнокольоровими метеликами, а також незвичайну широку панаму з зав'язками, завершивши всі кедами і довгими носками. З аксесуарів модель підібрала ультрамодні пластикові кільця і браслети. Останній штрих - легкий макіяж, який зробив її і без того бездоганні риси більш виразними.

Айріс підкорила фанатів (фото: instagram.com/lirisaw)

Такий лук відмінно підкреслив довгі стрункі ноги дівчини, а також тонку талію. Айріс позувала фотографу, радісно витягнувшись назустріч весняному сонцю. Але в пості зазначила, що така чудова погода трималася недовго.

"Я була в шортах кілька днів тому, а зараз сніг", - написала найстарша дочка голлівудського красеня Джуда Лоу. "Дівчина-метелик", "Я просто закоханий!", "Я хочу собі такі ж кільця", "Звідки такий капелюшок?", "Милашка", - засипали дівчину компліментами і питаннями.