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Полуобнаженная на пикник: юная дочь Джуда Лоу похвасталась идеальной фигурой

Автор: Lite

Айрис Лоу, по всей видимости, не может дождаться лета и тепла. На пикник, который 20-летняя модель устроила вместе со своим парнем и друзьями, она максимально оголилась. Правда, позже призналась, что поспешила.

Девушка сделала пост, где в подробностях продемонстрировала веселый день с друзьями.

Айрис Лоу надела на прогулку крошечные трикотажные шорты в вертикальную полосу, яркий топ с разноцветными бабочками, а также необычную широкую панаму с завязками, завершив все кедами и длинными носками. Из аксессуаров модель подобрала ультрамодные пластиковые кольца и браслеты. Последний штрих - легкий макияж, который сделал ее и без того безупречные черты более выразительными.

Айрис покорила фанатов (фото: instagram.com/lirisaw)

Такой образ отлично подчеркнул длинные стройные ноги девушки, а также тонкую талию. Айрис позировала фотографу, радостно вытянувшись навстречу весеннему солнцу. Но в посте отметила, что такая отличная погода держалась недолго.

"Я была в шортах несколько дней назад, а сейчас снег", - написала старшая дочь голливудского красавца Джуда Лоу. "Девушка-бабочка", "Я просто влюблен!", "Я хочу себе такие же кольца", "Откуда такая шляпка?", "Милашка", - засыпали девушку комплиментами и вопросами.

Ранее мы писали о стильном джинсовом образе, который показала юная красавица.

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Новости Украины красотафигураотецДжуд Лоудочь
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