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Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

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П'ятниця 06 серпня 2021 10:09
Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021 Яку базову сумку придбати на осінь (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Літо добігає кінця, і разом з літнім гардеробом скоро відправляться відпочивати до наступного сезону яскраві літні сумки. А ось яку сумку вибрати для майбутньої осені, щоб вона відповідала трендам і підходила практично до будь-якого одягу?

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.

Для того, щоб ви могли більш продумано підходити до складання свого гардеробу, сьогодні піде мова про базові сумки і їх критерії.

Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021Завдання із зірочкою: вибрати всього одну сумку (фото: instagram.com/leoniehanne)

Яким критеріям повинна відповідати базова сумка:

  • В першу чергу, вона повинна бути високої якості - бо ви купуєте її не на один рік і носити будете досить часто - сумка повинна витримати сотні ваших виходів.
  • Вирішувати ваші завдання. Якщо вам по роботі потрібно часто носити з собою документи / ноутбук та інші речі - зрозуміло, що сумка маленького і середнього розміру не стане для вас базовою сумкою на кожен день.
  • В стилі мінімалізм, лаконічна - така сумка не втратить своєї актуальності.
  • Базових кольорів - бордо, темно-синій, хакі, беж, карамель, чорний, - ці кольори найбільш універсальні.
  • Не забувайте про правило пропорційності.

Базові сумки 2021, приклади луків⠀

  • Крос-боді

Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

  • З ланцюжком - на вечір

Вічна класика: стиліст показала сукні, які ніколи не виходять із трендів

Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

  • Тоут

Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

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Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

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Мінімалізм і універсальні кольори: стиліст показала топ-5 базових сумок на осінь 2021

Підбирайте сумку до випадку (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст назвала три речі, які точно варто взяти у відпустку.

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