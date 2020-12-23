Що подарувати: стиліст назвала найкращі подарунки для жінок на Новий рік

А ось що подарувати на свята? Вічне питання! Зазвичай роздуми закінчуються покупкою кружки і розчаруванням того, хто її отримав в сотий раз. Так що стиліст Анна Пономаренко назвала свої приклади кращих подарунків для жінок.
Список для тих, хто ще нічого не купив, тому що любить все робити в останній момент.
"Книги. Я щиро переконана, що це відмінний подарунок. Мотиваційні, професійні, ілюстровані, загальноосвітні та мистецькі - вибирайте будь-які.
Косметика. Набір з кремом для рук і бальзамом для губ в красивій коробці - завжди гарна ідея. А ось гелі для душу, креми для обличчя і все те, що підбирається індивідуально, так собі варіант.
Аромат. Якщо ви знаєте, що людина хотіла саме цей, тоді вперед.
Прикраси. Аксесуари для різних характерів і способу життя, ювелірні та біжутерія, мінімалістичні прикраси зі срібла, прикраси з натуральними каменями, при бажанні, можна підібрати прикрасу на будь-який смак.
Набір наклейок. Мотиваційні написи для кожної дівчинки - якщо хочеться підняти настрій і потрібно зробити не подарунок, а просто милий знак уваги.
Подарунковий сертифікат. Наприклад, на шопінг-терапію або розбір гардеробу... Кому чого хочеться", - порадила стилістка.