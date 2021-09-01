Пора відправити косуху на відпочинок: стиліст показала актуальні шкіряні речі осені 2021

З настанням осені згадуємо асортимент цікавого і стильного верхнього одягу. Наприклад, шкіряного.
Ось тільки сама шкіряна косуха - предмет злегка заношений останнім часом і можна дати йому відпочити. Якщо ви хочете модний образ з косухою - надихайтеся Хейлі Бібер і її оверсайз-курткою. Або вибирайте альтернативу.
Таку пораду дала у своєму Instagram стиліст Соня Горчакова.⠀
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Шкіряний жакет. Поки ще працює як сильний елемент для побудування стилю, який можна надіти на будь-яку просту базу і отримати цікавий образ.
Ідеально в дощову погоду. Виглядають дуже стильно і гостро в аутфітах.
Шкіряні стьобані жилети, пуховики і пальто.
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Шкіра - це макротренд. Носили і будемо носити.
Виріб зі шкіри ви вибираєте, виходячи зі свого стилю і його ДНК. Наприклад, я люблю жакети, значить, шкіряний жакет прослужить мені довго, я буду його стилізувати в різні образи, в незалежності від того, на якій сходинці модного хіт-параду він буде.
Пам'ятайте, що ваш образ не буде смачним без продуманих аксесуарів.
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